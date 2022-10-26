На Полтавщині піде під суд прихильниця "руского міра", яка підтримувала злочини РФ

Колаборантку з Полтавщини можуть ув'язнити до 8 років.

Мешканка Полтавської області виправдовувала злочини російської армії на території України в одній із соціальних Інтернет-мереж. Їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Полтавщини.

67-річна прихильниця "руского міра" в Мережі поширювала матеріали з висловлюваннями на підтримку збройної агресії РФ. Робила це колаборантка через власну електронну сторінку, яка була доступна для широкого кола користувачів.

Жінку викрили оперативники відділу захисту інтересів суспільства і держави обласного управління поліції спільно зі слідчими Служби безпеки України, поліції та прокуратури.

Колаборантці вручили підозру у вчиненні злочинів про поширення матеріалів, як містять глорифікацію людей, котрі здійснювали збройну агресію РФ проти України, та поширення матеріалів, які містять виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України.

Такі дії караються позбавленням волі терміном від 5 до 8 років.

Як повідомлялося, на Полтавщині засудили колаборанта з Харківщини, якй під час повномасштабного вторгнення Росії до України заперечував агресію країни-терористки і закликав підтримувати дії Кремля та армії Путіна. Колаборант за це отримав судовий вирок.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що після деокупації всі колаборанти, їхні помічники і всі, хто працював в державних установах, повинні отримати покарання, тому що працювали на окупантів.

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