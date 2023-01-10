На Полтавщині попрощаються із воїном, який загинув під час оборони Маріуполя (фото)

Воїн загинув ще 7 березня 2022 року, але тіло повернулося тільки зараз.

У середу, 11 січня, у Лубнах Полтавської області попрощаються із українським захисником, який обороняв Маріуполь і всю Україну, 35-річним Романом Дзюбою.

Про це повідомляє Лубенська міська рада.

Відомо, що герой проходив службу у лавах ЗСУ у 95 ОАМБр. Після звільнення у запас працював електрозварювальником, а пізніше оператором верстатів з ЧПУ на заводі "Лубнимаш".

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"Втрата найкращих синів України залишає на душі криваві рани, які не заживають та біль від яких не минає з плином часу. Ще 7 березня 2022 року, захищаючи місто-герой Маріуполь і всю Україну, героїчно загинув наш земляк Дзюба Роман Олексійович. "Азов. Воїни світла", "Янголи Маріуполя" - це саме про нього", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Роман долучився до армії у 2014 році. Тоді він почав служити у 92-й механізованій бригаді, яка брала участь в АТО, на посаді командира відділення. Після 2016-го два роки захисник проходив службу у відділенні спеціального призначення.

Вказується, що попри службу, Роман знаходив час, щоб вчитися і опанував цивільну професію. У 2020 році він закінчив Полтавський державний педагогічний університет за спеціальністю "Психологія".

Воїн нагороджений грамотами та відзнаками, зокрема, орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

"Схиляємо голови у журбі та висловлюємо слова щирої вдячності та співчуття родині загиблого. Лубенці закарбують у своїх серцях історію подвига наших Захисників. Тіло героя нарешті повертається, щоб спочити у рідній землі", - додають у ЛМР.

Церемонія прощання з воїном відбудеться о 12 годині 11 січня в Лубнах, де і народився Роман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами на Донеччині загинув офіцер Національної гвардії України Руслан Онікієнко, родом із Полтавщини. У Мережі знайомі та товариші згадують захисника як небайдужого до чужого горя, позитивного, ввічливого. Серед товаришів по службі мав повагу та авторитет.

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