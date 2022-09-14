На Полтавщині сьогодні можуть не лунати сирени: що сталося і як дізнатися про тривогу

У Полтаві та області сьогодні, 14 вересня, можуть тимчасово не працювати звукові сигнали тривоги.

Звукові сигнали повітряної тривоги у Полтаві та області можуть не працювати через відсутність живлення.

Про це попередив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Проблеми можливі від 13:00 до 13:40. Людей просять користуватися мобільними застосунками у цей проміжок часу.

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"Сьогодні від 13:00 до 13:40 через відсутність живлення у разі повітряної тривоги можлива відсутність звукового сповіщення сирен у Полтаві та області. Просимо користуватися мобільними додатками у цей проміжок часу. Зберігайте спокій! Усе буде Україна!", - написав Лунін.

Як повідомлялося, у Полтавській області обмежили продаж алкоголю та збільшили тривалість комендантської години.

Нагадаємо, Кулеба пояснив зростання кількості ракетних ударів по Україні та закликав людей дбати про власну безпеку.

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