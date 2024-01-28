На Полтавщині у Кременчуцькому районі є влучання у промисловий обʼєкт

Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину.

Під час російської атаки дронів було зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін 28 січня.

"Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі", - зауважив очільник Полтавської ОВА.

Подробиці Пронін пообіцяв оприлюднити згодом.

Нагадаємо, ввечері 28 січня у Києві та низці областей через загрозу балістики оголошували повітряну тривогу.

Читайте провідні новини дня: