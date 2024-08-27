На Полтавщині у лікарні померли троє людей, які постраждали внаслідок обстрілу

Лікарі ще намагаються врятувати життя двох людей, які постраждали.

На Полтавщині троє цивільних осіб, які постраждали під час масованої атаки ворога 26 серпня, померли в лікарні.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Телеграмі.

Він висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

"На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам та близьким", - написав він.

Лікарі наразі продовжують боротися за життя ще двох постраждалих.

Нагадаємо, начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про обстріл промислового об'єкта в області. В наслідок обстрілу 26 серпня було травмовано 5 цивільних.

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