На Полтавщині у п'яних водіїв конфіскуватимуть авто та передаватимуть їх для фронту

На Полтавщині у п'яних водіїв конфіскуватимуть авто та передаватимуть їх для фронту

Також автівки віддаватимуть правоохоронцям та теробороні.

Рада оборони Полтавської області прийняла рішення конфісковувати автівки у водіїв, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

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Про це повідомила Поліція Полтавської області.

Загалом, конфісковані автівки будуть передавати Збройним силам України, правоохоронцям або територіальній обороні.

"У подальшому конфісковані транспортні засоби використовуватимуться Збройними Силами України, правоохоронцями та територіальною обороною для виконання завдань, пов'язаних із захистом Батьківщини від ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ отримали від митниці 650 конфіскованих автомобілів. Загальна вартість конфіскованих транспортних засобів становить 105 млн гривень.

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