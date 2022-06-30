На Полтавщині заборонили продавати та використовувати салюти: "Вже наслухалися таких звуків"

На Полтавщині офіційно заборонили продавати та використовувати салюти.
Заборона діятиме до завершення воєнного стану.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Як стало відомо, в області заборонено продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг.
“Коли йде війна, “гучні” розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та мешканці Полтавщини вже наслухалися таких звуків”, - наголосив Дмитро Лунін.
Нагадаємо, що біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт, він впав у море.
Читайте також:
- Воїни ЗСУ успішно відбили штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка
- Прикордонники виявили на покинутих позиціях окупантів на Чернігівщині схрон зі зброєю
- Нардепи хочуть заборонити виїздити з країни ще одній категорії українців