На Полтавщині заборонили продавати та використовувати салюти: "Вже наслухалися таких звуків"

На Полтавщині заборонили продавати та використовувати салюти: "Вже наслухалися таких звуків"

На Полтавщині офіційно заборонили продавати та використовувати салюти.

Заборона діятиме до завершення воєнного стану.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Як стало відомо, в області заборонено продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг.

“Коли йде війна, “гучні” розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та мешканці Полтавщини вже наслухалися таких звуків”, - наголосив Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт, він впав у море.

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