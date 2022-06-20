На Полтавщині загорівся військовий автомобіль з боєкомплектом (фото)

На Полтавщині загорівся військовий автомобіль з боєкомплектом (фото)

В Полтавському районі ввечері 20 червня загорівся військовий автомобіль.

В автівці перевозили боєприпаси.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація. Інформація про постраждалих уточнюється. Зберігаємо спокій”, - наголосив Дмитро Лунін.

Станом на 19:15 загорання загасили рятувальники. Один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію.

Нагадаємо, що нардепка повідомила про таємний візит Зеленського до Лисичанська.

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