На Полтавщині загорівся військовий автомобіль з боєкомплектом (фото)

В Полтавському районі ввечері 20 червня загорівся військовий автомобіль.
В автівці перевозили боєприпаси.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
“На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація. Інформація про постраждалих уточнюється. Зберігаємо спокій”, - наголосив Дмитро Лунін.
Станом на 19:15 загорання загасили рятувальники. Один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію.
Нагадаємо, що нардепка повідомила про таємний візит Зеленського до Лисичанська.
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