На Полтавщині затримали 12 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими окупантами

На Полтавщині затримали 12 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими окупантами

Також через порушення комендантської години двох людей відправили на громадські роботи.

У Полтавській області минулої доби перевірили 858 транспортних засобів й 1753 підозрілих особи. 12 осіб доправили до підрозділів поліції для перевірки на причетність до співпраці з ворогом та участі в диверсійній діяльності.

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Про це повідомили в Нацполіції України.

Також вилучено 1 транспортний засіб за керування у стані сп’яніння. Відповідно до рішення Ради оборони області конфісковану автівку можуть передати для потреб Збройних Сил України, правоохоронних органів та підрозділів територіальної оборони для виконання завдань із захисту Батьківщини від ворога.

"Окрім того, 2 громадян залучено до виконання громадських робіт за порушення обмежень комендантської години. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу й суворо дотримуватися встановлених правил. Зокрема, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських на укріплених контрольно-пропускних пунктах", - йдеться у повідомленні.

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