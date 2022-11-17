На Полтавщині змінюють час комендантської години і продажу алкоголю

На Полтавщині від 19 листопада скоротили час комендантської години і дозволили продавати алкоголь до 20.00, а не 18.00, як це було раніше.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Він пояснив, що рішення про скорочення тривалості комендантської години ухвалили після численних звернень підприємців і жителів області. Проаналізувавши безпекову ситуацію, Рада оборони області ухвалила рішення, що від 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме від 23:00 до 05:00.

"Традиційно в цих питаннях завжди зважаємо на думку правоохоронців та військових, адже безпека – пріоритет. Вчергове проаналізували ситуацію. Кордони в сусідніх областях – під надійним захистом ЗСУ, тож можемо скоротити тривалість комендантської години й таким чином допомогти бізнесу працювати", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, ухвалено рішення дозволити продаж алкогольних напоїв у закладах торгівлі й громадського харчування області від 12:00 до 20:00.

"Пішли назустріч бізнесу. Неодноразово отримували тематичні звернення від мереж супермаркетів, кафе й ресторанів. Крім того, підтримали це рішення й тому, що збільшення часового проміжку дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі підакцизними товарами", - пояснив Лунін.

До слова, під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях особам без виданих перепусток. Також під забороною рух транспортних засобів. Виняток - оголошення тривоги, коли люди можуть прямувати до бомбосховищ. Обов'язково потрібно мати з собою паспорт. У період комендантської години необхідно теж дотримуватися світломаскування.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Херсоні змінили тривалість комендантської години - від 16 листопада 2022 року до окремого наказу діятиме комендантська година від 19:00 до 06:30 години.

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