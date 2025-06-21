На Полтавщині після нічної атаки виявили касетні боєприпаси (фото)

Касетні боєприпаси / © Поліція Полтавщини

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Після нічного обстрілу Кременчуцького району на Полтавщині на його території були знайдені касетні елементи від боєприпасів. Поліція попереджає: ці предмети становлять смертельну загрозу для людей.

Про це повідомили у поліції Полтавської області на Facebook.

Небезпечні уламки мають вигляд металевих сфер діаметром приблизно 10 сантиметрів. Через зовнішню схожість на іграшки чи м’ячики вони особливо небезпечні для дітей, які можуть сприйняти їх як щось безпечне.

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Правоохоронці закликають громадян бути максимально обережними та дотримуватися основних правил безпеки:

Не торкайтеся підозрілих предметів;

Не намагайтеся їх переміщати або переносити;

Не наближайтеся до них самі й не дозволяйте цього іншим.

У разі виявлення таких предметів потрібно негайно зателефонувати до поліції за номером 102 або звернутися до рятувальників.

© Поліція Полтавщини

Окреме звернення поліція Полтавщини адресує батькам та опікунам: обов’язково поясніть дітям, що незнайомі предмети можуть бути вибухонебезпечними, і навчіть їх правильно реагувати у таких ситуаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 21 червня російські війська атакували місто Кременчук крилатими ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря.

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