На порталі "Дія.Бізнес" Мінцифри запустило розділ про допомогу українцям у Польщі

На порталі "Дія.Бізнес" Мінцифри запустило розділ про допомогу українцям у Польщі

За даними Прикордонної служби Польщі, станом на 18 березня кількість біженців з України, які прибули до Польщі, перевищила 2 млн осіб.

Міністерство цифрової трансформації України запустило інформаційний розділ про надану українцям у Польщі допомогу на держспорті "Дія.Бізнес".

"Через війну та вторгнення Росії багато українців змушені були залишити державу та переїхати до сусідньої Польщі. Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда "Дія.Бізнес" створила нову тематичну сторінку на сайті", - йдеться в повідомленні.

На сторінці можна знайти:

інформацію про працевлаштування та вакансії,

гарячу лінію інформаційної допомоги,

корисні посилання,

поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства,

відповіді на поширені запитання: від документів, які підтверджують законність перебування, до термінів дії дозволів на проживання.

Розділ створено за підтримки Департаменту торгівлі стратегічними товарами та безпеки Міністерства економічного розвитку та технологій Республіки Польща.

Нагадаємо, що українці у Польщі зможуть конвертувати гривні у євро і польські злоті вже від наступного тижня (від 21 березня).

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