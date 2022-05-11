На порятунок чекають понад 100 тисяч людей: яка ситуація в Маріуполі 11 травня

На порятунок чекають понад 100 тисяч людей: яка ситуація в Маріуполі 11 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 10 травня.

На "Азовсталі" перебувають понад тисяча військових, з них багато поранених

У Маріуполі на оточеному російськими окупантами заводі "Азовсталь" перебувають понад тисяча захисників України. Серед них сотні поранених, які потребують медичної допомоги, заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Мер Маріуполя повідомив, скільки мирного населення залишилося у місті

У Маріуполі залишаються та чекають на евакуацію ще 100 тисяч людей. Для цього повинен бути стійкий режим тиші, який часто порушують російські окупанти. Про це розповів міський голова Вадим Бойченко.

Фото: Associated Press

"Злив" окупантам дані про підземні тунелі на "Азовсталі": електромонтеру з Маріуполя оголошено про підозру

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора і Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру електромонтеру ПРАТ "МК Азовсталь" у держзраді. Чоловік передав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів на заводі. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

В Маріуполі окупанти почали друкувати пропагандистські “бойові листки”

В Маріуполі російські окупанти запустили друкарський верстат, щоб видавати пропагандистську пресу. Сам верстат належить редакції “Приазовський робочий”. Про це на розповів радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, окупанти 10 травня випустили перший тираж “бойового листка”.

Фото: Associated Press

Україна працює над екстракцією військових та медиків з "Азовсталі"

Також читайте Російський літак випустив дві ракети по Сумщині (фото)

Українська влада працює над застосуванням процедури екстракції поранених військових та медиків з маріупольського заводу "Азовсталь". Зокрема, над цим працює президент та інше керівництво держави, які намагаються залучити до допомоги світову спільноту.

Процедура екстракції передбачає переміщення персоналу з території, що перебуває під контролем противника, та доправлення до безпечної зони.

На "Азовсталі" залишається понад сотня цивільних

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, попри проведену евакуацію, досі ховається понад сотня цивільних осіб. Люди перебувають під щоденним обстрілом російських окупантів. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Фото: Associated Press

Окупанти змушують вихователів дитсадків та працівників банків їхати з Донецька до Маріуполя

"Керівникам" закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для переїзду у тимчасово захоплений Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України. Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".

"Росія не дає згоди на будь-який з варіантів": Зеленський про евакуацію військових з "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що застосовуються всі можливі дипломатичні інструменти, щоб визволити з маріупольського заводу "Азовсталь" поранених військових. Проте Росія блокує всі можливі варіанти евакуації. Необхідної зброї в необхідному обсязі для деблокади Маріуполя на сьогодні немає.

Фото: Getty Images

Росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей, зокрема 70 дітей

Російські загарбники 9 травня депортували із заблокованого Маріуполя 400 людей, зокрема 70 дітей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, завод "Азовсталь" перетворився на справжнє пекло на землі, але наші військові досі відбивають атаки ворога. У Мережі з'явилося відео з висоти пташиного польоту над маріупольською "Азовсталлю", де героїчно тримають оборону українські захисники.

Захисники Маріуполя знищили 2500 російських військових та 60 танків

Читайте також: