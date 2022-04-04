На потреби ЗСУ передано 21 млн грн арештованих коштів російського походження - Офіс генпрокурора

Ці кошти були арештовані за фактами службової недбалості, зловживання владою службовими особами українських держпідприємств та іноземних компаній.

За ініціативи прокурорів Офісу генерального прокурора на потреби Збройних сил України передано 650 тис. 200 євро, що становить приблизно 21 млн грн, арештованих грошових коштів російського походження.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, ці кошти були арештовані в рамках кримінального провадження за фактами службової недбалості, зловживання владою, розтрати, шахрайства та відмивання коштів службовими особами українських держпідприємств та іноземних компаній, у тому числі представники яких є громадянами РФ (ч. ч. 1, 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідство встановило, що службові особи держпідприємств увійшли в злочинну змову з представниками іноземних компаній, зокрема громадянами РФ, для незаконного отримання коштів шляхом зменшення суми компенсації за загибель у липні 2019 року в територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія промислового риболовецького судна, яке належало Україні.

Правоохоронці зафіксували факт безпідставного перерахування коштів за нібито врегулювання спору щодо затопленого судна на транзитний рахунок українського банку з банківського рахунку, відкритого на території РФ. У подальшому на ці кошти судом було накладено арешт.

Нагадаємо, китайські компанії обманом намагаються задешево купувати російський газ.

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