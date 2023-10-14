"На позиціях дуже гаряче": Барабаш розповів про ситуацію біля Авдіївки

Ніч в Авдіївці на Донеччині вперше після загострення минула без ракетних ударів. Проте на позиціях українських захисників тривають запеклі бої.

Про це в телемарафоні заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Дуже гаряче, дуже спекотно. Вже п'яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціях навколо міста. Намагається місто оточити. Все більше і більше нових сил накидають для реалізації своїх задач. Щодо міста - ніч більш-менш спокійно пройшла. Це перша ніч після загострення, що у місті не було ракетних ударів", - розповів він.

Втім, каже Барабаш, відносне затишшя не стосується позицій захисників біля Авдіївки. Російські окупанти продовжують з півночі та півдня обстрілювати позиції, тривають стрілецькі бої. Росіяни у своїх намаганнях захопити місто використовують все наявне озброєння - дрони, артилерію танки, РСЗВ, авіацію.

Керівник МВА також повідомив, що станом на ранок 14 жовтня в Авдіївці залишаються 1600 осіб. Напередодні вдалося евакуювати лише одну людину.

Бої за Авдіївку

Аналітики Інституту вивчення війни звітують, що атаки росіян біля Авдіївки провалилися і можуть перетворитися на "удари об стіну". Натомість ЗСУ продовжують відбивати російські атаки навколо міста.

Головред Defense Express вважає, що активні бойові дії біля Авдіївки можуть тривати місяцями. Він наголосив, що російські війська зможуть вести довготривалу наступальну операцію на Авдіївському напрямку.

Тим часом розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко каже, що російська армія у своїх намаганнях захопити місто розраховувала на несподіванку. Окупанти планували обійти місто з флангів, аби оточити його.

Своєю чергою, в ОП, коментуючи ситуацію біля Авдіївки, кажуть, що йдуть дуже тяжкі бої. Росія розпочала активні дії на Авдіївському напрямку, аби відвернути увагу ЗСУ і не дати просуватися на Південному чи Запорізькому напрямках.

Читайте також: