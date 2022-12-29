"На позиціях немає нікого": окупант на Луганщині розповідає дружині про втрати і масове дезертирство

Вояка з РФ, який перебуває на тимчасово захопленій Луганщині, розповів своїй дружині, як його армія розбіглася, залишивши бойові позиції.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР МО України.

"Роти вже не залишилося. Два взводи лише. На позиціях нікого немає... Нікому не кажи", - говорить окупант своїй дружині.

Він розповів про втрати і масове дезертирство товаришів та пожалівся, що ЗСУ сильно їх "криє".

"Як би не потрапити в оточення, тот ж*па у нас. Вчора нас крили сильно, бл*дь. Багато повтікали з позицій: з цілої роти лишилося два взвода", - жаліється солдат.

Додамо, що 28 грудня на Запоріжжі окупанти втратили ЗРК С-300, 8 одиниць техніки та склад боєприпасів.

Тим часом у Бердянську окупантам дозволили ходити у цивільному через страх вбивства. Містяни відстежують їх пересування та передають інформацію ЗСУ про місця дислокації.