"На правобережжі залишається зробити тотальну зачистку" - Хлань оцінив роботу української авіації

Українська авіація протягом останнього тижня працює щоденно і потужно. Результатом є те, що російська система ППО знищена.

Про це розповів військовослужбовець ТРО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань 24 каналу.

Він розповів, окупанти створили у Новій Каховці та Олешках такі собі логістичні хаби, щоб переправляти техніку та озброєння на правобережну частину ближче до лінії фронту. Але ЗСУ відпрацьовують їхні позиції щоденно.

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"Наша авіація дуже потужно зносить усі укріплення окупантів та польові склади вже на лінії зіткнення. А HIMARS працюють по тилах ворога, по передмістях Херсона – Чорнобаївці, Новій Каховці, Олешках", – зазначив він.

Крім того, останнім часом росіянам не вдавалося накопичувати ресурси, адже логістика була зламана внаслідок руйнування мостів.

"Через Антонівський міст вони могли переправляти тільки понтонами з малою пропускною спроможністю, а через Каховську греблю рух був ускладнений, заважала величезна кількість цивільного транспорту. Автомобільна логістика була пошкоджена, мали місце шалені затори, тому окупанти там пересувалися здебільшого по ночах", – пояснив Хлань.

За його словами, вирішальним став удар ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС. Це була остання транспортна артерія.

"Можна впевнено сказати, що на правобережжі залишається просто робити тотальну зачистку і звільняти рідну землю", – підсумував військовослужбовець ТРО.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів та знищили дев'ять ворожих літаків.

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