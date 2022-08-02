На Прикарпатті благодійна організація продавала авто, привезені для ЗСУ

Автомобілі ввозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

На Прикарпатті правоохоронці викрили працівників благодійної організації, які продавали автомобілі, призначені для української армії.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, порушники ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та автівки. Однак використовували їх не за призначенням, а реалізовували, щоб заробити гроші.

В ході розслідування правоохоронці задокументували факти продажу трьох автівок за 20 тисяч доларів. Під час обшуків виявили та вилучили 11 автомобілів, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги, іноземні реєстраційні документи на зазначені автомобілі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чоловіка, який виготовив підроблені документи та його "клієнта" - призовника, який намагався уникнути служби і втекти за кордон. Фейкова довідка про неможливість мобілізації стала замовнику в понад 15 тисяч доларів.

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