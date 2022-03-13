На Прикарпатті цілими селами згуртувалися, щоб бійці на передовій були забезпечені найнеобхіднішим

До місцевих долучаються і переселенці, які тікали від бойових дій у себе вдома.

На Прикарпатті волонтерять цілими селами. Жінки шиють, чоловіки майструють - усе, що просять військові на передову: буржуйки, розгрузки для патронів, кровоспинні турнікети тощо. До місцевих жителів доєднують переселенці.

Про це йдеться в ТСН.

У цеху, де робили м’які меблі зараз пораються кравчині. Власник віддав приміщення та швейні машинки волонтерам. Сумки для бронежилетів, патронташі, кровоспинні турнікети - селяни шиють від ранку до ночі. Жінки зїхалися з усіх довколишніх сіл. Одні - професійні кравчині, інші - просто - вміють шити. «Раніше я шила жіночий одяг, працювала приватним підприємцем. А зараз на армію. Це нова для мене робота, має бути точність і досконалість», - каже одна із жінок.

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За головного тут Сергій - вимушений переселенець. Рятуючи від обстрілів дружину з дітьми, приїхав з Харкова на Прикарпаття і пішов волонтерити. Цей цех, каже, став цілим хабом, за розробленими тут лекалами тепер шиють ще в трьох десятках прикарпатських цехів. Одна з розробок - кровоспинний турнікет для поранених. «Це вже фінальний варіант, який ми протестували, дали лікарям, військовим. Їх одобрили, тобто можна використовувати», - каже чоловік..



Тим часом на іншому кінці села у цеху, де в мирний час варять брами та запчастини, зібралися чоловіки. Майструють буржуйки, протипіхотних їжаків та багато іншого, що може знадобитися на фронті. Брухт збирають по металобазах та селу. «Придумали пічку. Мінімальна кількість металу потрібна, вона легка. Зробили виміри - за 17 хвилин літр води може зігріти», - кажуть чоловіки.



Поруч із місцевими теж працюють переселенці, бо відсиджуються по хатах не хочуть.

Селяни кажуть, що згуртувалися з першого дня. Їхня продукція вже роз’їхалася по передовій від Києва до Харкова та Одеси. Невдовзі місцеві жінки хочуть відкрити ще один напрямок - кулінарний - ліпити вареники, робити тушонку та борщові заготовки бійцям.