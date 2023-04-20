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На Прикарпатті командир побив солдата через зауваження: у прокуратурі розповіли подробиці

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Марія БойкоМарія Бойко
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На Прикарпатті командир побив солдата через зауваження: у прокуратурі розповіли подробиці

На Прикарпатті командиру оголосили підозру через побиття солдата. Він накинувся на нього через зауваження про нецензурну лексику. / Фото: УНІАН

Офіцер кілька разів вдарив солдата.

В Івано-Франківській області командиру підрозділу повідомили підозру через побиття солдата. Військовому не сподобалось те, що молодший за званням військовий зробив йому зауваження через нецензурну лексику. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, офіцер кілька разів вдарив підлеглого в груди, штовхнув на стіл та знову вдари. Причиною конфлікту стало те, що підлеглий зробив командиру зауваження через нецензурну лексику. 

"На цей час встановлюється причетність підозрюваного до інших фактів перевищення влади чи службових повноважень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні. 

Проти військового Нацгвардії відкрили провадження за ч.5 ст.426-1 КК України. 

Нагадаємо, у Мережі напередодні опублікували відео, як військовий на Прикарпатті лупцює свого підлеглого. Після цього було розпочато службове розслідування. 

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Дата публікації
Перегляди
1787
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