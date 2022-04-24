На Прикарпатті напередодні святили паски на центральній площі, а у Львові влаштували ледь не освячуваний "конвеєр"

На Прикарпатті напередодні святили паски на центральній площі, а у Львові влаштували ледь не освячуваний "конвеєр"

У деяких західних областях України великодні кошики до церкви почали нести ще напередодні, щоб уникнути великого скупчення людей одночасно.

Двічі за день у регіоні лунала тривога, однак вірян не розлякала. Про особливості Великодня у час війни, в ТСН.

Хто тільки з пасочками у руках, але більшість зі святково прибраними кошиками, наповненими пасками, крашанками, ковбасками - люди збираються у середмісті Івано-Франківська, просто на площі. Сюди ж приходять й єпископи Української Греко-Католицької церкви та Православної Церкви України. Вперше отак разом вони правлять Великоднє богослужіння і святять паски.

«Більшість тут - переселенці - парафіяни різних конфесій. Саме заради них й організували таке спільне богослужіння. Аби навіть далеко від дому вони відсвяткували найсвітліше християнське свято», - зазначають священники.

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«Ми не дома, але ми все одно дома, бо ми в Україні. Ми з Харкова. І кожен рік ми святкуємо це свято, ходимо до церкви, печемо паски. Цього року ми не пекли, бо тут скромні умови, дуже багато людей і мало місця. То ми купили, адже ми віримо. І прийшли з вірою, що ми переможемо», - кажуть прихожани.

«Ми розуміємо, що сьогодні, як ніколи, треба єднати, треба зустрічати це велике свято Великодня. Бо світло все рівно сильніше за темряву. Нехай Бог подарує нам перемогу. Ну а за перемогою прийде і мир», - переконує мер міста Руслан Марцінків.

А у міських храмах Львова обряд освячення кошиків цьогоріч почали ще в першій половині дня, аби люди не скупчувались, а приходили поступово. Кошики традиційно вкриті розкішними вишитими рушниками, а самі люди святково вбрані. Але кажуть, що насправді на душі важко. «Як подивлюся той Маріуполь, ті всі міста розбиті, в мене серце крається, в мене сльози течуть. Мене маленькою вивезли в Сибір, а зараз і не знаю, напевно ще гірше. Мирного неба нам всім», - каже львів’янка Орися.

«Трохи радість, що свято підходить, а решта сум, сльози за хлопцями, за дітьми, які там загинули», - кажуть прихожани.

Воскресіння - це символ перемоги, адже Господь переміг смерть, каже військовий капелан і додає сильна віра і щира молитва кожного християнина наближає день нашої перемоги. «Бог є поруч з нами, готовий завжди нас підтримати, допомогти, йти з нами і стежками випробовувань, але будьмо певні, кожна ця стежка з Богом, вона завершується перемогою і Воскресінням і життям», - зазначає капелан.

У Луцьку до храмів йдуть цілими родинами, багато хто планував традиційно - на цілу ніч, однак комендантська година змусила людей поміняти плани, тож святили паски від обіду й аж до ночі. Ті, кого вона застала у храмі, змушені будуть залишитися там аж до ранку.

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«Ми підемо додому, включимо телевізор, будемо чекати зі своїм уже освяченим кошечком», - кажуть прихожани.

«Прийшли посвятити паску, але з дуже тривогою на душі. Хочеться перемоги, хочеться, щоб скоріше перемогли, вигнали рашистів і в Україні запанував мир», - додають люди.

Хто не встигне, або ж не зможе освятити паски у храмі, можуть помолитися вдома і окропити їжу свяченою водою - заспокоюють священики, бо головне – віра в Бога і в Україну.

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