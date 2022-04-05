На Прикарпатті попрощалися з двома братами-росіянами, які героїчно боронили Україну

Їхні тіла з поля бою забрав батько, який і сам став добровольцем у війні із Росією.

На Прикарпатті попрощалися з двома братами Бутусіними - Романом та Леонідом. Вони загинули пліч-о-пліч, боронячи від російських окупантів Чернігівщину. Самі - росіяни. 2014 року їхні батьки, втікаючи від репресій путінського режиму, переїхали в Україну. Голова родини одразу добровольцем пішов воювати в АТО. На фронті він і зараз. Тіла своїх синів зміг забрати додому, лише коли поле їхнього останнього бою звільнили від рашистів.

Про це йдеться в ТСН.

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Сотні людей прийшли попрощатися з братами - Роману Бутусіну було 24 роки та Леоніду - 21. У невеликому містечку на Прикарпатті їх надзвичайно поважали. «Кров ваша, мої дорогі, улюблені діти, вона пролита недаремно. Це буде запорукою нашої майбутньої перемоги. І повстання всередині самої Росії. Я все ж думаю і сподіваюся, що совість прокинеться у цих мужиків, які називають себе росіянами», - так на відео Олег Бутусін, який і сам воює, зняв на місці останнього бою своїх синів.

Він сам знайшов їхні тіла та по крупинках зібрав інформацію про цей бій. Сили з окупантами, каже, були нерівні. Роман та Леонід загинули пліч-о-пліч на Чернігівщині, обороняючи село Лукашівка. «З нашого боку било 2 танки Т-64. А з їхньої - до 40 одиниць техніки. Вони підбили БМП 2 супротивники - це як мінімум. Знаючи їхній характер, я зрозумів, що вони билися до кінця», - каже батько.

З багатодітною сім'єю Бутусіних ТСН познайомилася 8 років тому. Коли вони з російського Владивостока, втікаючи від переслідувань путінського режиму, оселилися на Прикарпатті. Себе вони називали російськими націоналістами та були в опозиції до тамтешнього режиму. За те, що не мовчали, ФСБ главу сім’ї оголосила у розшук.

Однак переїхати саме до України, каже Олег, їх все ж таки спонукала війна на Донбасі. Він одразу пішов воювати добровольцем у лавах «Правого сектору». А найстарші сини Роман та Леонід вступили до Академії Сухопутних військ. І хоча з часом почалися проблеми зі здоров’ям, і вони могли уникнути фронту, все ж контрактниками пішли боронити Україну. «Вони були військовими до мозку кісток. Вони все вивчали, їм било все цікаво. Вони вміли стріляти з усього», - переконує чоловік.

У багатодітній родині Бутусіних ще 10 дітей. Підростають інші сини. Григорій - студент, але зараз добровольцем з батьком також їздить на передову. Ще двоє менших хлопчиків теж мріють про військову кар'єру і зараз вчаться у профільному ліцеї.

На Прикарпатті попрощалися з двома братами Бутусіними

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