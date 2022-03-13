На Прикарпатті відновлюється дистанційка: до навчання долучилося понад три тисячі дітей-переселенців

На Прикарпатті відновлюється дистанційка: до навчання долучилося понад три тисячі дітей-переселенців

У регіоні від початку російського вторгнення були двотижневі канікули.

В Івано-Франківській області до дистанційного навчання долучилося понад три тисячі учнів шкіл та проф-технічних закладів з числа внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Дистанційне навчання в області стартує від понеділка, 14 березня. До слова, після вторгнення російської федерації учнів відправили на канікули, які тривали два тижні.

Для реєстрації необхідно тільки заповнити форму:

Своєю чергою, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в обласному центрі понад 700 дітей-переселенців будуть навчатися дистанційно у гімназіях і ліцеях міста.

Нагадаємо, що від 14 березня освітній процес відновлюється у більшості регіонів: МОН створило Всеукраїнський онлайн розклад.

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