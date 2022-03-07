На Прикарпатті затримали киянку, яка передавала Росії дані про роботу військового аеродрому

На Прикарпатті затримали киянку, яка передавала Росії дані про роботу військового аеродрому

Киянці повідомлено про підозру у державній зраді.

На Прикарпатті затримали киянку, яка збирала дані про роботу військового аеродрому та передавала їх Росії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, з грудня 2021року підозрювана збирала інформацію про роботу аеродрому військової частини на Прикарпатті та передавала її представникам Російської Федерації. Вона поселилась неподалік аеродрому, вивчала місця посадкового курсу літаків, фіксувала за допомогою фото і відеозйомки факти вильотів літаків і надсилала дані окупантам.

Підозрювана надавала допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Киянці повідомлено про підозру у державній зраді (ч .1 ст. 111 КК України).

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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