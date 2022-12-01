На прикладі Другої світової: Данілов розповів, як покарати росіян за війну в Україні

Керівництво Росії має опинитися на лаві підсудних через вторгнення до України, а мешканці РФ мають відчути на собі таке ставлення, як було до німців після Другої світової війни.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

Коментуючи перспективи створення спецтрибуналу для розслідування військових злочинів Росії, Данілов заявив:

"Ми відпрацьовуємо ці питання з першого дня війни. Тільки на цьому тижні наш генеральний прокурор знаходиться за межами країни у Великій Британії, займається цим питанням. Міністр юстиції перебуває у спілкуванні з нашими партнерами. Всі без виключення працюють над цим питанням. Компенсація буде обов'язково. Єдине, що хотів би сказати - ті діти, яких вбили росіяни, ті літні люди, жінки, чоловіки, яких вбила ця мерзота - ми їх не зможемо повернути до життя. Це те, що не може вимірюватися грошима, якимись речами".

Як наголосив секретар РНБО, "має бути покарана Московія, Росія, і все їх керівництво має сидіти на лаві підсудних".

"Повертаючись до ситуації після Другої світової війни, хочу нагадати, що деякі країни німцям взагалі забороняли в'їзд на свою територію, забороняли працювати на своїй території. Я більше, ніж впевнений, що відносно росіян будуть введені такі самі речі. Тому що мають нести відповідальність за все, що вони там почали робити крайні 20 років", - заявив він.

Також Данілов звернувся до українців з приводу масованих ракетних ударів Росії.

"Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне", - зазначив він.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про виплату Росією репарацій Україні, завданих вторгненням.

Російське керівництво пообіцяло робити все, щоб не допустити арешту своїх закордонних активів для відшкодування збитків.

Проте в Україні налаштовані оптимістично. Виплата репарацій є однією з ключових умов, які висуває президент Володимир Зеленський для миру з Росією. В Офісі президента запевнили, що РФ "за всі свої злочини заплатить у всіх сенсах". У заявах українських офіційних осіб фігурує сума у 300 і більше мільярдів доларів компенсації.

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