На прощання із загиблими під час обстрілу одеської багатоповерхівки йшли з усього міста

На прощання із загиблими під час обстрілу одеської багатоповерхівки йшли з усього міста

В Одесі прощались із загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку, де в одній квартирі загинули одразу три покоління жінок – бабуся, мати та тримісячна донька.

Історія родини Глодан сколихнула всю Україну - ракета потрапила саме в їхню квартиру. Чоловік умить утратив своїх найдорожчих людей, тож підтримати його і віддати данину пам'яті загиблим, не змовляючись, приїхали люди зі всього міста, про це йдеться в ТСН.

До собору у середмісті Одеси з різних районів міста йдуть сотні людей. Тут і сусіди загиблої родини і містяни, які не знали її, але не змогли лишитись осторонь.

28-річна Валерія, її мати та тримісячна донечка Кіра під час обстрілу були вдома, а чоловік, готувалися до Великодня, пішов до крамниці по продукти до святкового столу. Щойно жінки почули сигнал тривоги- разом з малечею сховалися в ванній кімнаті, та це їх не врятувало. Ракета, випущена росіянами, влучила саме у їхню квартиру.

Того дня ракета, випущена росіянами, вмить забрала життя вісьмох людей, ще вісімнадцятеро - опинились в лікарні.

Під час обстрілу будинку загинула ще одна молода пара - віце-чемпіонка південного регіону з бодибілдингу Людмила Чернецька та її чоловік Богдан. Жінка була на третьому місяці вагітності, пара чекала на свого первістка.

Стіни шістнадцятиповерхової новобудови досі у кіптяві, в четвертій секції наскрізна діра, чи не в усіх вікнах повилітали шибки. Комунальники прибрали уламки у дворі і розчистили тротуар. Будинок будуть відновлювати. «Підлягає відновленню за проведення деяких робіт з посилення тих несучих конструкцій, які потребують посилення. Сьогодні будівельні компанії об'єдналися, допомагають металом для того, щоб обв'язати ці колони, допомагають бетоном», - каже міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Людям запропонували тимчасове житло, але більшість відмовились. Хтось поїхав до знайомих, хтось після пережитого - виїхав з міста. Судмедексперти нині проводять аналіз ДНК, аби встановити особи усіх жертв ракетного удару.

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