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На протилежному від Нікополя березі Дніпра поменшало окупантів - очільник району

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На протилежному від Нікополя березі Дніпра поменшало окупантів - очільник району

Фото: Associated Press

Очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що на протилежному від міста березі Каховського водосховища поменшало окупантів.

За його словами, рух ворожої техніки також став менш активним.

Про це Євтушенко написав у своєму Телеграмі.

"Маю декілька гарних новин. Перша полягає в тому, що сьогодні протягом дня не зафіксовано жодного обстрілу території району. Друга в тому, що за останні дні на протилежному березі поменшало живої сили і техніки окупантів. ЗСУ працюють! Надвечір, на протилежному березі зафіксовано рух ворожої техніки. Він не такий жвавий, але присутній", - написав Євтушенко.

Нагадаємо, естонська розвідка заявила, що активні бої в Україні завершаться вже за 7-9 тижнів. Потім війна стане статичною.

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