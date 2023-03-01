На публіці з’являється Путін чи його двійники: експерт вказав на нюанси

На мітингу в "Лужниках" за руки з бійцями вітався "інший Путін" з більш одутлою фізіономією, каже Піонтковський.

Російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський розповів, хто з’являється на публіці — справжній диктатор РФ Володимир Путін чи його двійники, про яких час від час поговорюють у суспільстві.

Про це розповів російський математик, публіцист і політичний діяч із США Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Freedom".

Експерт вважає, що у Путіна декілька двійників. На його думку, диктатор пішов на такий крок через патологічне стурбування власною безпекою.

"Останнім часом я вивів для себе правило визначення його двійників: якщо Путін бере участь у зустрічах з непідготовленим населенням, то виступає двійник. Під час виступу перед Федеральними зборами була присутня одна людина, адже найближчі глядачі були розташовані на відстані 40 м від нього, а на мітингу в Лужниках за руки з бійцями вітався інший з більш одутлою фізіономією. Тобто їх декілька. Але основне функціональне розділення — його патологічне стурбування власною безпекою", - вказав Піонтковський.

Нагадаємо, політолог Микола Давидюк вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін уперше почав поширювати тези, що, мовляв, РФ хочуть знищити, що свідчить про брак меседжів для внутрішньої пропаганди. Однак навіть росіяни вже мало вірять у цю пропаганду. Давидюк вважає, що той факт, що Путін "ховається в бункері", і додав диктатору проблему з психікою.

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