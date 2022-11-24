На Радбезі ООН представник Росії цинічно назвав винуватців загибелі мирних українців

Постійний представник РФ при ООН заявив, що житлові будинки в містах України руйнують ракети української ППО.

На засіданні Ради безпеки ООН, яке було терміново скликано через масований ракетний обстріл Росією українських міст, постійний представник РФ при ООН Василь Небензя безсоромно назвав винними у руйнуванні житлових будинків та жертвах серед мирного населення українські сили протиповітряної оборони (ППО).

Заяву Небензі цитують російські пропагандисти.

За його словами, українські ракети, що збилися з курсу, або їхні уламки потрапляють у цілі, які “Росія не збиралася вражати”.

Один з найбільших фантазерів у російському дипломатичному корпусі розповів чергову байку про те, що українські ППО розташовані в центрі міст, а не на їхніх околицях, і саме це буцімто стає причиною трагічних наслідків.

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Також Небензя звинуватив країни Заходу у тому, що вони “накачують” Україну зброєю і не дозволяють російським загарбникам безкарно руйнувати українські міста та вбивати українців.

Як відомо, раніше Василь Небензя прославився на Радбезі ООН тим, що звинуватив Україну у підготовці “бойових комах”, які будуть інфікувати росіян “небезпечними інфекціями”. Зокрема, йшлося про комарів, які атакуватимуть російських військовослужбовців і заражатимуть їх небезпечними вірусами.

Нагадаємо, російські терористи 23 листопада вкотре обстріляли Україну ракетами. Зокрема, вони обстріляли пологовий будинок у Запорізькій області. В результаті загинуло немовля. Загалом росіяни запустити орієнтовно 70 ракет по енергетичній інфраструктурі України. У Києві через обстріли загинуло 3 людей, серед яких є 17-річна дівчина.

Внаслідок атаки по Вишгороду загинуло четверо людей та ще 35 осіб постраждали. Окрім того, внаслідок удару по критичній інфраструктурі постраждали ще шість енергетиків.

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