На "Рамштайн-18" Остін закликав союзників надати Україні більше систем ППО

Ллойд Остін запевнив, що США налаштовані підтримувати Україну та її боротьбу за свободу.

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18 за рахунком, розпочалося вівторок, 23 січня. Голова Пентагона Ллойд Остін виступив зі промовою на заході у ході участі онлайн.

Про це йдеться у Twitter (X) Міністерства оборони США.

Очыльник оборонного відомства Штатів закликав учасників "Рамштайну" надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

"Путін продовжує жертвувати шокувальною кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором. Путін сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових", - йдеться у його заяві.

Також глава Пентагону зазначив, що країни-союзники не повинні "коливатися у підтримці України".

Ллойд Остін запевнив, що Сполучені Штати налаштовані підтримувати Україну та її боротьбу за свободу.

Міністр оборони США додав, що у вівторок на засіданні міністр оборони України Рустем Умєров розповість про ситуацію на полі бою.

"Боротьба України є важливою для усіх наших країн. Українські неймовірно хоробрі війська продовжують свою битву проти кремлівських загарбників на величезній лінії фронту на сході та півдні України за умов суворої зимової погоди", - зазначив він.

За словами Остіна, українські захисники продовжують завдавати значних втрат силам Кремля. Він зазначив, що українці відповідають на жорстокість президента РФ Путіна мужністю і непокорою.

Нагадаємо, адміністрація США вважає, що бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту.