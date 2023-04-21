На “Рамштайні” ухвалили рішення про захист неба над Україною: спершу будуть системи ППО, а літаки - потім

Очільник українського Міноборони заявив про потребу України в західних літаках як частини протиповітряної оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков після засідання у форматі “Рамштайн” повідомив про те, що західні партнери постачатимуть для захисту неба над Україною наземні системи протиповітряної оборони, а наступним етапом переговорів щодо військової допомоги буде постачання бойових літаків.

Про це він заявив під час брифінгу, передає РБК-Україна.

"Реальніше зараз поставити системи, які базуються на землі, вони є у всіх партнерів, і це може посилити спроможність нашої ППО. Літаки вимагають довшого навчання, складнішого обслуговування, відновлення і застосування”, - пояснив Резніков.

При цьому міністр оборони України наголосив, що питання постачання західних літаків Україні не скасовується, і висловив впевненість, що Україна їх отримає.

“Ми підтвердили нашу потребу в західних літаках як частини ППО. І я впевнений, що у нас будуть сучасні, покоління 4++ бойові літаки. Але просто зараз ми говоримо про головні потреби - наземну ППО. Ми обговорюємо бойові літаки як наступний етап”, - заявив він.

При цьому Резніков зазначив, що наразі ще не ухвалено рішення про те, який саме західний літак стане основою майбутніх українських Військово-повітряних сил.

Очільник українського оборонного відомства заявив, що загалом задоволений результатами сьогоднішньої зустрічі, на якій західні партнери висловили тверді запевнення, що вони будуть з Україною до кінця цієї війни.

"Для них - це перемога України. Це дуже важливо для мене", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 21 квітня відбулося 11 засідання у форматі "Рамштайн" — зустріч міністрів оборони різних країн, які підтримують Україну.

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