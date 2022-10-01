На рашистів чекає свій Нюрнберзький трибунал: Зеленський – про покарання відповідальних за "спецоперацію"

Зеленський подякував усім, хто наближає день перемоги України і день вироку для окупантів, зокрема подякував президенту Байдену і Конгресу США за виділення додаткової підтримки на понад $12 млрд

Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим від 2014 року.

Усюди буде наш прапор.

Буде й покарання для тих, хто скоїв цей злочин агресії проти нашої незалежної держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 жовтня.

"Першого жовтня 76 років тому завершив роботу Нюрнберзький трибунал. Багато в чому саме той процес заклав основи сучасного світу – правові основи справедливості. Усе те, що рашизм намагається зруйнувати. Тож неминуче відбудеться іще один трибунал, який поставить крапку в карʼєрах усіх, хто відповідальний за цю російську "спецоперацію" проти міжнародного устрою, що почалась у 2014 році, стала повномасштабною 24 лютого і закінчиться завдяки героїзму нашого народу", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні ми ще не знаємо, у який день це відбудеться. Але знаємо, що день нашої перемоги буде. Буде обовʼязково. А за ним буде день вироку для рашистів. Буде обовʼязково.

Володимир Зеленський подякував усім, хто цей час наближає.

"Дякую кожному, хто воює і працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто допомагає! Дякую президенту Байдену і Конгресу США за виділення додаткової підтримки на більш ніж 12 мільярдів доларів. Це точно посилить нашу спільну свободу", - резюмував президент України.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що від сьогодні, 1 жовтня, вступив у силу закон США про лендліз для України.

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