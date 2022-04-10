Служба в ЗСУ і в територілаьній обороні: чим відрізняється

На Рівненщині 70-річний дідусь поскаржився в ОДА на військкомат: не хочуть дати зброю і відправити воювати

На Рівненщині 70-річний дідусь поскаржився в ОДА на військкомат: не хочуть дати зброю і відправити воювати

Пенсіонер написав листа до очільника області.

У Рівненській області 70-річний пенсіонер поскаржився до ОДА на військкомат, де відмовилися брати його до лав Збройних сил України.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, про інцидент стало відомо з листа рівнянина, з яким він звернувся до очільника ОДА.

Зі слів дідуся, у військкоматі відмовляються відправити його воювати. Тому потім він звернувся до поліції, але й там не допомогли. Саме тому пенсіонер написав лист до начальника Рівненської ОВА з проханням видати зброю і відправити на фронт.

"Зрозуміло, що у зв’язку із його віком – наразі це неможливо. Але такі люди – приклад того, наскільки надійний тил на Рівненщині", - наголосив Віталій Коваль.

Як повіломлялося, поки російська армія бомбить українські міста, українці рятують не лише своїх дітей та близьких, а й тварин із усіх найгарячіших точок країни. Фудстиліст Ольга Драч та її сестра – фотографиня Євгенія Драч – розповіли, як змогли евакуювати з Києва до безпечного місця тварин.

Читайте також: