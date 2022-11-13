На Рівненщині попрощались з бійцем, який у 18 років став на захист Києва і Сходу країни

У 18 років він став на захист Києва, а вже за кілька місяців - боронив Україну на Сході. Мріяв про найшвидшу перемогу, а після неї - про кар'єру актора, а нині тисячі людей прийшли на прощання з ним, йдеться в ТСН.

Завжди веселий та життєрадісний – Назарія Войтовича у його рідному місті Радивилів знали чи не усі. "Він тут місцева зірка, ні одного концерту в нас в місті без нього не відбувалося", - розповідає мама полеглого бійця Ольга.

За місяці на війні він став своїм і для побратимів. "По віку він міг бути моїм сином, він був не по своєму віку дорослим, він підтримував тих, кому було тяжко", - твердит "Док".

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"Це він так казав, що хто, як не ми, мам. Мам, не плачте, там тоже чиїсь діти", - переказу слова сина жінка.

Отримав позивний «Малий», бо був серед побратимів чи не наймолодшим, ще вчорашній школяр і майбутній соцпрацівник за спеціальністю. В нього була купа захоплень – кікбоксинг, футбол, а ще шалена мрія з дитинства – стати актором. Та найважливішою справою життя стала для Назарія- Перемога. Він швидко опанував військову справу і вже влітку «Малий» боронив Україну на сході. "Він рвався на фронт, бо там хлопці, там хлопцям треба допомога", - пригадує слова сина мама.

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Він був і справді підтримкою для побратимів. "Барс", який кілька днів поспіль з Назарієм - тоді ще 18-річним студентом університету Драгоманова- намагалися записатися до тероборони Києва, тепер завдячує «Малому» життям, коли йому прилетіло в окоп. "Він мене з уламків діставав, я був непритомним. Якби не він, то я не знаю, чим би це закінчилось. Він отримав контузію, але залишився далі виконувати бойове завдання",- розповідає боєць.

Нині з Назарієм прощаються навколішки. Минулого місяця йому виповнилося 19, він отримав звання молодшого сержанта.

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