На Рівненщині прийняли підопічних психоневрологічних інтернатів з Донеччини: людей травмувала ще й війна

Понад півтори сотні підопічних психоневрологічного інтернату евакуювали на Рівненщину.

Людей з обмеженими фізичними можливостями та вадами психічного здоров’я понад добу потягом доправляли з Покровська, що на Донеччині, йдеться в ТСН.

Військові, медики, рятувальники та волонтери обережно зносять людей із потяга у Дубно. В ньому понад півтори сотні людей і усі з обмеженими можливостями - зі Словянська, Краматорська і Покровська. «Дуже важко їх довезти, дуже важко їх посадити, особливо тих, хто на візках. 56 - це важкохворих лежачих і 50 мобільних, які можуть ходити», - розповідає волонтерка Світлана.

Кого до швидких ведуть, кого везуть на візках і несуть на ношах, а когось просто на руках… Усіх чимшвидше хочуть заселити у профільні заклади Рівненщини. Дорога була дуже тяжкою, каже пані Наталя, яка супроводжувала підопічних. «Понад добу їхали ми з Покровська. Звичайно важко було їм. Справились, люди були налякані», - розповідає медсестра Наталя Клочко.

Своєї черги поїхати до нової домівки чекає і 20-річний Леонід. Каже, хоче виспатися, бо на рідній Донеччині засинати в останні дні просто боявся. І дякує усім, хто допоміг йому і його знайомим бути у безпечному місці. «Величезне вам дякую всім, Слава Україні!», - каже юнак.

Один із інтернатів заселив понад 20 людей з евакуаційного потягу. Загалом підопічних із Донеччини прийматимуть у трьох інтернатах Рівненщини. «Всі зазнали таки психологічної травми і ще в додаток вони психічно хворі, психологічно це велика травма, є в нас спеціалісти, які будуть з ними працювати», - розповідає директор Мирогощанського психо-неврологічного інтернату Григорій Буркацький.

І досвід такий мають, бо у цьому ж закладі проживають особливі переселенці із Бородянки та тої ж таки Донеччини. Усі, кажуть медики, уже адаптовуються у новій домівці. Тож не сумнівають, що і з новими гостями все буде гаразд.

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