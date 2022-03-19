На Рівненщині СБУ затримала колаборанта та бойовика з терористичного угруповання "Сомалі"

На Рівненщині СБУ затримала колаборанта та бойовика з терористичного угруповання "Сомалі"

Упродовж 18 березня СБУ затримала колаборантів у чотирьох областях та у Києві.

Служба безпеки України протягом 18 березня затримала колаборантів, шахраїв та зрадників у чотирьох областях та у Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Рівненській області:

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.

У Дніпропетровській області:

Служба безпеки викрила шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст.

У Вінницькій області:

Бійці "Альфи" СБУ схопили бойовика так званої "ДНР", який "служив" сапером у терористичному угрупуванні "Сомалі".

У Києві:

СБУ затримала ще одного зрадника, який "зливав" бойовикам так званих "Л/ДНР" і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ.

В Одеській області:

Затримано мешканця, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони.

Наразі всі викриті зрадники затримані.

Нагадаємо, у Харкові затримали диверсантів: у квартирі виявили антени і радіотехніку.

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