На Рівненщині СБУ затримала колаборанта та бойовика з терористичного угруповання "Сомалі"

Упродовж 18 березня СБУ затримала колаборантів у чотирьох областях та у Києві.
Служба безпеки України протягом 18 березня затримала колаборантів, шахраїв та зрадників у чотирьох областях та у Києві.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У Рівненській області:
Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.
У Дніпропетровській області:
Служба безпеки викрила шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст.
У Вінницькій області:
Бійці "Альфи" СБУ схопили бойовика так званої "ДНР", який "служив" сапером у терористичному угрупуванні "Сомалі".
У Києві:
СБУ затримала ще одного зрадника, який "зливав" бойовикам так званих "Л/ДНР" і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ.
В Одеській області:
Затримано мешканця, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони.
Наразі всі викриті зрадники затримані.
Нагадаємо, у Харкові затримали диверсантів: у квартирі виявили антени і радіотехніку.
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