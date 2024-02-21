На Рівненщині створили нову військову адміністрацію: чи є загроза з боку Білорусі

Президент України Володимир Зеленський 20 лютого видав указ про створення міської військової адміністрації у місті Вараш Рівненської області. Як пояснив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, Вараську міську військову адміністрацію створили не через загрозу військового наступу з боку Білорусі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, головними завданнями Вараської міської військової адміністрації стануть питання безпеки, оборони, бюджету. Йдеться про стратегічне значення Рівненської АЕС.

"Ключове – створення Вараської МВА не пов'язане з наступом з Білорусі. Йдеться про стратегічне значення Рівненської АЕС і безпекове середовище у Вараші. Тому ще у липні на прохання військових та на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Рівненська ОВА звернулася до президента з ініціативою щодо створення Вараської МВА", - пояснив очільник ОВА.

Коваль додав, що наразі йде підготовка до її реєстрації, як юридичної особи. Він розглядає питання щодо структури та штату МВА.

Коваль також він зустрівся з міським головою Вараша Олександром Мензулом і пояснив, що він разом із міською радою працюватимуть далі. Робота триватиме вже в тандемі з начальником Вараської МВА Людмилою Мариніною.

"Обговорив з обома зони відповідальності та розподіл обов'язків. Наголосив - між ними має бути чітка взаємодія та скоординованість дій", - додав Олександр Коваль.

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