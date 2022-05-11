На Рівненщині затримали двох місцевих мешканок, які виправдовували звірства армії РФ у Бучі та Ірпені

Двох мешканок Рівненщини затримали правоохоронці за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ.
Вони заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київщини – в Бучі та Ірпені.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Як повідомляється, жінки вважали звірства, які російські окупанти вчинили на українській землі, постановкою влади, організованої для розпалювання національної ворожнечі.
“Також одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українських громадян на залізничному вокзалі у Краматорську, звинувачуючи у цьому військовослужбовців ЗСУ. За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури двом жителькам Рівненщини повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників”, - наголосили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Нагадаємо, що пані посол Великої Британії відвідала Ірпінь.
Читайте також:
- Економічна облога Росії: на чому тримається країна-агресорка та коли настане крах
- "Створить умови для розширення агресії": генерал заявив, що після захоплення Донбасу Росія піде далі
- Купили собі Range Rover, Audi Q5 та телефони: на Тернопільщині викрили псевдоволонтерів