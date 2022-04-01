На Рівненщині жителі здали поліції корегувальника авіаударів, який місяць жив у землянці у лісі

На Рівненщині жителі здали поліції корегувальника авіаударів, який місяць жив у землянці у лісі

Сам зрадник пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав від початку війни.

На Рівненщині завдяки уважним місцевим жителям поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини, який був коригувальником росіян. Молодик сам вирив землянку у лісі і місяць там жив, допоки його не спіймали.

Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

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Зі слів мешканців села, молодик часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари. Наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські

Як повідомляє поліція, про підозрілого чоловіка поліцейському офіцеру громади повідомили жителі села Грушвиця Друга Рівненського району. Увечері 31 березня його затримали правоохоронці. При собі чоловік мав два мобільних телефони та планшет: це також перевірятимуть працівники СБУ. Правоохоронці встановили, що 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві

Сам зрадник пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Однак, з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тож молодик залишив будинок.

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