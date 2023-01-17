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На Рівненській АЕС розмістили постійну комісію МАГАТЕ, щоб "зменшити ядерну небезпеку"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На Рівненській АЕС розмістили постійну комісію МАГАТЕ, щоб "зменшити ядерну небезпеку"

Фото: УНІАН

Невдовзі постійні місії МАГАТЕ з'являться на всіх українських АЕС.

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 17 січня, відкрив постійну місію організації на Рівненській атомній електростанції.

Про це він повідомив у себе на сторінці у Twitter та опублікував відповідне відео.

За його словами, невдовзі постійні місії МАГАТЕ з'являться на всіх українських АЕС, щоб "зменшити ядерну небезпеку" під час війни. 

"Сьогодні (17 січня - ред.) я запустив Місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Найближчими днями у нас будуть команди на всіх українських АЕС. Вони нададуть технічну допомогу та допоможуть зменшити ядерну небезпеку під час тривалого конфлікту", - написав голова МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" пояснили, якими будуть наслідки у разі удару Росії по українській АЕС.

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Дата публікації
Перегляди
116
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