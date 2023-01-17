На Рівненській АЕС розмістили постійну комісію МАГАТЕ, щоб "зменшити ядерну небезпеку"

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 17 січня, відкрив постійну місію організації на Рівненській атомній електростанції.

Про це він повідомив у себе на сторінці у Twitter та опублікував відповідне відео.

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За його словами, невдовзі постійні місії МАГАТЕ з'являться на всіх українських АЕС, щоб "зменшити ядерну небезпеку" під час війни.

"Сьогодні (17 січня - ред.) я запустив Місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Найближчими днями у нас будуть команди на всіх українських АЕС. Вони нададуть технічну допомогу та допоможуть зменшити ядерну небезпеку під час тривалого конфлікту", - написав голова МАГАТЕ.

More IAEA experts now on the ground in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Rivne NPP (#ISAMIR). In next few days, we will have teams at all NPPs. They will provide technical assistance & help reduce nuclear dangers during ongoing conflict. pic.twitter.com/ruiHfWBON1 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 17, 2023

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" пояснили, якими будуть наслідки у разі удару Росії по українській АЕС.

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