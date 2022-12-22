"На Різдво не згасне світло нашої віри в собі": Зеленський запевнив Конгрес, що Україна не здасться

За його словами, українці святкуватимуть Різдво, незважаючи на жорстокість війни.

Україна тримає свою лінію оборони і ніколи не здасться.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Конгресі США.

За його словами, українці святкуватимуть Різдво, незважаючи на жорстокість війни, попри те, що на Святвечір людям ймовірно доведеться йти в бомбосховища.

"Через 2 дні ми будемо відзначати Різдво, при свічках. Не тому, що це романтично, а тому, що не буде електроенергії. Н авіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне ", – запевнив глава держави.

Зеленський зауважив, що так само, як американські солдати, які воювали проти гітлерівської нацистської Німеччини в 1944 році, українські військові роблять те саме з військами Путіна.

Нагадаємо, що президента Зеленського зустріли у Конгресі гучними оплесками. У своєму виступі він сказав, що наступного року у війні з Росією наступить перелом.

Перед виступом президент Зеленський розмовляв з чотирма лідерами Конгресу США. Також він та спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі провели короткий брифінг перед виступом у Конгресі.