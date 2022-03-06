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На росіян може чекати "внутрішній" Інтернет: влада активно готується до відключення від світової Мережі

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На росіян може чекати "внутрішній" Інтернет: влада активно готується до відключення від світової Мережі

Pexels

Всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону.

Росія планує з 11 березня повністю відключитися від світового Інтернету. І вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (порталів, ресурсів, сайтів) відповідні документи.

Про це свідчать урядові телеграми, "злиті" у каналах, пов'язаних із "Роскомнаглядом", передає агенція NEXTA.

Фото: t.me/nexta_live / ©
Фото: t.me/nexta_live
Фото: t.me/nexta_live / ©
Фото: t.me/nexta_live

Зазначається, що всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону. Також повинні бути зібрані докладні дані про мережеву інфраструктуру сайтів.

У разі використання іноземного хостингу перемістити на ньому публічні ресурси на російський хостинг. Всі публічні ресурси, які знаходяться в іншій доменній зоні - перемістити по можливості в доменну зону ru.

Про вжиті заходи компанії повинні повідомити в Мінцифри РФ не пізніше 15 березня. Якщо виникнуть відмови - також про це повідомити.

Нагадаємо, що росіяни сьогодні прокинулися у країні, відключеній ще й від міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. Тепер своїми банківськими картками вони можуть розраховуватися лише на батьківщині, а також у 7 державах - більшість з яких пострадянські.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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