На росіян може чекати "внутрішній" Інтернет: влада активно готується до відключення від світової Мережі

На росіян може чекати "внутрішній" Інтернет: влада активно готується до відключення від світової Мережі

Всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону.

Росія планує з 11 березня повністю відключитися від світового Інтернету. І вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (порталів, ресурсів, сайтів) відповідні документи.

Про це свідчать урядові телеграми, "злиті" у каналах, пов'язаних із "Роскомнаглядом", передає агенція NEXTA.

Фото: t.me/nexta_live

Фото: t.me/nexta_live

Зазначається, що всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону. Також повинні бути зібрані докладні дані про мережеву інфраструктуру сайтів.

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У разі використання іноземного хостингу перемістити на ньому публічні ресурси на російський хостинг. Всі публічні ресурси, які знаходяться в іншій доменній зоні - перемістити по можливості в доменну зону ru.

Про вжиті заходи компанії повинні повідомити в Мінцифри РФ не пізніше 15 березня. Якщо виникнуть відмови - також про це повідомити.

Нагадаємо, що росіяни сьогодні прокинулися у країні, відключеній ще й від міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. Тепер своїми банківськими картками вони можуть розраховуватися лише на батьківщині, а також у 7 державах - більшість з яких пострадянські.