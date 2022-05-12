На російських кораблях пів сотні ракет готові будь-якої миті завдати удар по Україні - ОК "Південь"

На російських кораблях пів сотні ракет готові будь-якої миті завдати удар по Україні - ОК "Південь"

Корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ біля берегів України має перемінний склад і постійно загрожує ракетними ударами.

У Чорному морі біля берегів України на російських кораблях у постійній готовності, щоб завдати ракетні удари, перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

За опублікованою інформацією, у Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі, однак ні атакувати, ні просунутися наші підрозділи йому не дозволяють.

Натомість ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 окупантів, уражено два танки та дві БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів у Херсонській області.

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У командуванні також підтвердили, що 11 травня ворог здійснив ракетну атаку на Одеську область, проте оперативне та прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету.

Нагадаємо, наразі все ще існує загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській операційній зоні.

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