На російських сайтах з усиновлення виявлені фото викрадених українських дітей — розслідування FT

Йдеться про дітей від восьми до 15 років.

Фото і дані українських дітей, яких окупанти викрали та вивезли до Росії в перші місяці повномасштабного вторгнення в 2022 році, росіяни розміщують на сайтах із усиновлення.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Розслідувачі видання використали технології з розпізнавання обличчя, публічні дані, а також інтерв’ю з українськими офіційними особами та родичами самих дітей.

Журналісти ідентифікували та знайшли чотирьох українських дітей на пов’язаному з російським урядом веб-сайті з усиновлення usynovite.ru.

Дані однієї з українських дітей змінили, а саме її фото надали з новим російським іменем і віком, ці дані відрізняються від тих, що вказані в їхніх українських державних документах.

Інша дитина зображена з російським варіантом українського імені. Проте про українське походження жодної дитини не вказується.

Дітей росіяни викрали з державних будинків опіки та розлучили зі своїми опікунами й родичами в містах на півдні та сході України, які потрапили під контроль російської армії у 2022 році.

Діти, згідно з даними FT, особи яких підтвердила українська влада разом з їх родинами, опинилися в Тульській області під Москвою та в Оренбурзькій області поблизу казахського кордону. Одну дитину вивезли до тимчасово окупованого Криму.

Ще 17 дітей, яких журналісти знайшли на російському сайті з усиновлення, були підтверджені у недавньому розслідуванні New York Times. Усі вони з дитячого будинку Херсона.

Україна заявляє про майже 20 тисяч дітей, яких окупанти примусово вивезли з тимчасово захоплених територій до Росії від початку її повномасштабного вторгнення. Багато тисяч неповнолітніх досі вважаються зниклими безвісти.

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