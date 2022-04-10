На російських військових, які рили окопи в Рудому лісі, чекає променева хвороба – "Енергоатом"

На російських військових, які рили окопи в Рудому лісі, чекає променева хвороба – "Енергоатом"

У місцях, де перебували окупанти, зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану.

Керівник "Енергоатома" Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу, де російські військові рили окопи та намагалися будувати фортифікаційні споруди.

Фото: Енергоатом/Telegram

Як йдеться у повідомленні "Енергоатома", на цьому місці було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану:

Показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2 – 4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму.

Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми.

Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше.

Загалом, окупанти ж майже 30 діб базувалися й рили окопи у Рудому лісі. У найближчому майбутньому на них чекає променева хвороба різного ступеня тяжкості.

Фото: Енергоатом/Telegram

Нагадаємо, російські окупанти 24 лютого захопили Чорнобильську зону. Там вони вирили окопи у радіоактивному "Рудому лісі", який вважається настільки небезпечним, що туди не пускають навіть працівників Чорнобильської АЕС.

На думку української армії, РФ у Чорнобилі проводила спецоперацію "Сніжок-2", щоб перевірити вплив радіації на своїх солдатах.

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