Війна
3431
1 хв

На російському полігоні зафіксували підготовку до запуску міжконтинентальної ракети — що планує Москва

Супутникові фото полігону Панково в Баренцевому морі показали незвичну активність. Аналітики вважають, що Росія може цього тижня провести випробування міжконтинентальної ракети “Буревестник”.

Кирило Шостак
Супутниковий знімок обладнання на випробувальному полігоні Паньково на острові Південний архіпелагу Нова Земля у Баренцевому морі

Супутниковий знімок обладнання на випробувальному полігоні Паньково на острові Південний архіпелагу Нова Земля у Баренцевому морі / © reuters.com

Супутникові знімки полігону Панково в Баренцевому морі свідчать про активізацію військової діяльності РФ, що може бути підготовкою до запуску міжконтинентальної крилатої ракети “Буревестник”.

Про це повідомляє Reuters.

Супутникові знімки. / © reuters.com

Супутникові знімки. / © reuters.com

Зображення з архіпелагу Нова Земля демонструють збільшення кількості персоналу, прибуття додаткових кораблів та літаків у район полігону.

Анонімне західне джерело у сфері безпеки підтвердило агентству Reuters, що йдеться саме про підготовку до випробування “Буревестника”. За оцінками аналітиків, запуск може відбутися вже цього тижня.

Супутникові знімки. / © reuters.com

Супутникові знімки. / © reuters.com

”Буревестник” — розробка російського ОПК, яку позиціонують як ракету з ядерною енергетичною установкою та практично необмеженою дальністю польоту.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Москва може застосувати ядерну зброю масштабніше, ніж усі очікували. За новими даними аналітиків, Росія має “вагомий стимул” перейти до застосування більш потужної ядерної зброї через нарощування військових можливостей НАТО.

