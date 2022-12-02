На російському телеканалі "Дождь" заявили про допомогу мобілізованим окупантам

В Росії на опозиційному телеканалі “Дождь” заявили про допомогу в оснащенні мобілізованих окупантів, яких відправляють вбивати українців.

На російському телеканалі “Дождь” проговорилися: там заявили про допомогу в оснащенні російських окупантів, яких відправляють до України.

Відповідна заява пролунала під час прямого ефіру.

"Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, зокрема, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і з просто елементарними зручностями на фронті", – сказав ведучий Олексій Коростельов.

Також він закликав окупантів відправляти повідомлення на поштову скриньку телеканалу.

Вже згодом заява ведучого спричинила резонанс у соцмережах та викликала хвилю хейту в бік телеканалу. Через що головний редактор телеканалу Тихон Дзядко був змушений вибачатися та запевнив, що начебто жодної допомоги армія РФ від “Дождя” не отримувала.

"Телеканал "Дождь" не займався, не займається і не буде займатися допомогою з оснащенням російській армії – на фронті або за його межами. Поштова скринька створена для збору особистих свідчень про злочини російської армії в Україні та про порушення під час проведення злочинної та безглуздої мобілізації в Російській Федерації", – повідомив Дзядко.

Пізніше фразу ведучого видалили з повторів і з запису ефіру.

Зазначимо, що телеканал “Дождь” позиціонує себе як опозиційна платформа. Базується він не в Росії, а у Латвії, куди редакція була змушена переїхати через утиски своєї діяльності.

Нагадаємо, що в Україні в ефірі єдиного телемарафону стався конфлікт між двома експертами з Росії та США, один з яких спитав у іншого: “Якого х*я ти мене називаєш полковником?”.

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