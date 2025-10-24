На російських "Шахедах" знайшли важливу деталь з Китаю: що це означає для України

Безпілотники / © ТСН

Українські фахівці виявили на збитому над Україною дроні-камікадзе Шахед китайську антену супутникової навігації. Цей факт свідчить, що Іран виготовляє та відвантажує дрони для Росії практично одразу після зборки.

Про це повідомив експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш».

За його словами антена китайського виробництва була встановлена на дрон 8 жовтня, а вже 15 жовтня цей Шахед збили українські сили. Це доводить, що між виробництвом і запуском проходить лише кілька днів.

За словами експерта, така швидкість відвантаження вказує на те, що Росія більше не має значних запасів іранських дронів. Нові Шахеди одразу надходять у використання для атак по українських містах.

Використання китайських деталей у дронах може свідчити про розширення технічної співпраці Ірану з Китаєм. Українські фахівці наголошують, що така кооперація ускладнює виявлення ланцюгів постачання та може стати серйозним викликом для санкційної політики Заходу.

Деталь збитого безпілотника / © Сергій Флеш

Нагадаємо, безпілотники стали ключовим елементом сучасної війни, проте самі по собі вони не здатні забезпечити перемогу над Росією.

Експерт підкреслив, що вирішальним фактором у війні залишаються люди, адже «війну виграє не техніка, а нація». Водночас Федоренко зазначив, що дрони вже радикально змінили характер бойових дій — вони стали основним інструментом розвідки та ударів і надалі залишатимуться важливим елементом фронту.

Командир також відповів на скептичні прогнози про нібито швидкий кінець ери БПЛА через розвиток засобів радіоелектронної боротьби чи «лазерних пушок». За його словами, кожна протидія породжує нові рішення, а тому безпілотні системи постійно модернізуються.