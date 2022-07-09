"На Росію відправлять щонайменше 5 пакетів": українські прикордонники вдарили по позиціях окупантів з дрону

Українські прикордонники з дрону завдали удару по позиціях окупантів.
Внаслідок цього, було знищено щонайменше 5 окупантів.
Про це повідомляє ДПСУ.
"Дрон прикордонників знайшов в Харківській області позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники кажуть, що внаслідок цього "на Росію відправлять щонайменше 5 пакетів".
"А сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції. Далі буде…" - додають в ДПСУ.
Нагадаємо, українські захисники знищують все більше і більше російських окупантів. Нещодавно Збройні сили знищили цілу танкову роту російських окупантів. Сталося це завдяки героїчним діям десантників.
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