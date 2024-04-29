На РосТБ пробили чергове дно і заявили про "підготовлених дітей", які в Маріуполі вбивали окупантів ножами

Російські пропагандисти ніяк не вгамуються і продовжують пробивати чергове дно у своїх брехливих заявах про війну в Україні. Так, в одній із програм на РосТБ заявили, що коли окупаційна армія РФ заходила до Маріуполя, там вже були "підготовлені" 10-річні діти, які вбивали ножами російських солдатів.

"Коли наші заходили до Маріуполя, всі наші бійці кажуть, що у Маріуполі приходили діти, 10-11 літні діти, і вони знали, куди нашому бійцю треба під бронежилет встромити ножі. Ці діти ходили по Маріуполю вже готовими... і встромляли ножі просто в печінку під бронежилети", - заявила чи то ведуча, чи то експертка.

Після чергової порції брехні росіянка прямо каже, що "на війні як на війні" – українських дітей шкодувати не треба.

Нагадаємо, російський пропагандист висловився про доцільність ядерного удару по Україні.

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